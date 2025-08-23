Corazon Cocina
Food
TO SHARE
Guacamole
avocados, serrano chile, cilantro, onions, toasted market pepitas, homemade chips$13.50
Queso Fundido
melted jack & Oaxaca cheese, sautéed mixed mushrooms, roasted poblanos, caramelized onions, (3) flour or corn tortillas$14.50
Guacamole Small
avocados, serrano chile, cilantro, onions, toasted market pepitas, homemade chips$9.50
Doraditos Crispy Tacos
potaoes & cheese/poblano, lettuce, tomato broth, crema, pickled jalapeno, queso fresco, salsa cruda, guacamole (3)$13.50
Tortilla Soup
pasilla chile broth, grilled chicken, avocado, Oaxaca cheese, braised local greens$14.50
CEVICHES & SALADS
Colima Ceviche
wild shrimp, pico de gallo, cucumber, jicama, guacamole, habanero ailoli$20.50
Sayulita Ceviche
Mexican wild shrimp, mango, tomatoes, ahi amarillo, avocado, habanero aioli$22.50
Corazon Salad
Baby kale, red quinoa, cabbage, watermelon, jicama, radish, mint, almonds, smoked chile vinaigrette$15.50
Market Salad
spring mix greens, avocados, corn, tomatoes, pepitas, queso fresco, jícama, radish, wi’garlic-Serrano vinaigrette$15.50
Sal de Mar$23.50
La Baja Tostada$15.95
TACOS
Birria
braised short rib, peanut salsa macha, onions, homemade corn tortilla$7.95
Cauliflower
tempura cauliflower, ojai micro greens, crema, almond arbol, avocado, salsa cruda, dates, homemade corn tortilla$7.50
Ensenada
crispy beer battered lingcod, cabbage, salsa cruda, pico de gallo, lime- mayo crema, homemade corn tortilla$7.95
Mole con Pollo
natural chicken, black almond mole, rice, onion, lime-mayo crema, queso fresco, roasted almonds, homemade corn tortilla$7.25
Corriente
wild white shrimp, cheese, salsa cruda, cabbage, pico de gallo, lime mayo-crema, homemade corn tortilla$8.95
Tia Juana
octopus, wild white shrimp, avocado, cheese, salsa cruda, peanut árbol salsa, anaheim chile, pickled onions, homemade corn tortilla$11.50
Norteño
grilled skirt steak, cheese, guacamole, beans, salsa mugrosa, homemade flour tortilla$10.50
Pastor taco$6.50
Sweet Potato Taco$7.50
Carnitas taco$6.50
QUESADILLAS
Gringa
spit roasted pork marinated in adobo, cheese, onions, salsa cruda, salsa mugrosa, homemade flour tortilla$9.95
Quesabirria
braised short rib, cheese, onion, cilantro, peanut salsa macha, homemade corn tortilla$10.75
Mercado
seared panela cheese, Oaxaca cheese farmers market seasonal vegetables, tomato confit, almond arbol salsa, crema, salsa cruda, homemade blue corn tortilla$11.50
Chicana
sautéed wild white shrimp, cheese, roasted corn, poblano, crema, salsa cruda, homemade flour tortilla$12.25
Campechana
grilled skirt steak, roasted pork, cheese, onions, radishes, salsas, homemade flour tortilla$12.25
BURRITOS
SIDES
Fried Sweet Plantains
crema, queso fresco$7.50
Black Beans & Plantains
queso fresco, crema$8.50
De la Olla Beans
Peruvian beans, queso fresco, pico de gallo, 2 homemade tortillas of choice$5.95
Traditional Black Beans
queso fresco, beans served with 2 homemade tortillas of choice$5.95
Classic Mexican Rice
Tomatoes, chicken broth, queso fresco$5.95
Rice & Beans Combo
queso fresco$6.75
Extra Single Corn Tortilla$0.75
Corn Tortillas (2)$3.50
Extra Single Flour Tortilla$0.95
Flour Tortilla (2)$3.50
Add Mole sauce$2.50
Add Avocado$3.50
Chips & Salsa$3.50
Salsa Cruda 16oz or 32oz
Salsa Mugrosa 16oz or 32oz
Salsa Habanero 16oz or 32oz
Peanut Arbol Salsa 16oz or 32oz
Pico de Gallo 16oz or 32oz
Side Chicken$6.00
Side Steak$8.00
Side Shrimp$7.00
Side Veggies$5.75
Side Cheese$0.75
Side Cream$2.50
Extra 1.5 oz salsa$0.50
Side Guacamole$3.50
Side Lettuce$0.75
Bar
Cocktails
Margaritas Traditional 12oz$13.00
Margarita Hibiscus 12oz$13.00
Margarita passion Fruit 12oz$14.00
Margarita Traditional 20oz$21.00
Margarita Hibiscus 20oz$21.00
Margarita Passion Fruit 20oz$24.00
Micheladas$10.95
Sangria$9.95
Mimossa$9.95
Margarita Traditional To Go$13.50
Margarita Hibiscus To Go$14.50
Margarita Mango To Go$15.50
Sangria To Go$11.00
Special Margarita$10.00